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مطروح : قافلة بيطرية جديدة لقرية السلام بمدينة الحمام

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مطروح : قافلة بيطرية جديدة لقرية السلام بمدينة الحمام مطروح : قافلة بيطرية جديدة لقرية السلام بمدينة الحمام

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نظمت قافلة بيطرية مجانية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، لتوقيع الكشف البيطرى وتحصين الثروة الحيوانية بقرية السلام بمدينة الحمام.


أوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، أنه تم تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح، كانت بقرية فوكة وكشوك عميرة بالضبعة والسلام بمدينة الحمام، مشيراً إلى توقيع الكشف البيطري والعلاج لعدد من الحالات، منها 45 حالة نقص معادن وحالات هزال وضعف عام، و35 حالة طفيليات خارجية وداخلية، و10 حالات جرب، وحالة تشخيص حمل بالسونار مع ضعف عام وهزال، مع تقديم الأدوية والاستشارات الطبية وجميع الخدمات مجانًا، مشيرا إلى أن القافلة البيطرية القادمة بقرية حلازين بمرسي مطروح سيحدد موعدها.


من جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار القوافل بالتعاون مع جامعة مطروح مع تذليل كافة العقبات من أجل الوصول الى تحقيق المستهدف منها وتقديم الخدمات البيطرية للقرى البعيدة وتعريف المربين بها من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

المصرى اليوم

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