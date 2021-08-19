نصفها لـ«الإنس والنمس».. 24.5 مليون جنيه إيرادات شباك التذاكر السينمائى فى 7 أيام

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24 مليونا و484 ألف جنيه، حققتها الأفلام السينمائية المعروضة خلال الأسبوع الماضى، لتنعش شباك التذاكر السينمائى، وتشهد دور العرض السينمائية حالة من الرواج للأفلام الخمسة المتنافسة.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «الإنس والنمس» محققاً 13 مليونا و647 ألف جنيه، أى ما يزيد على نصف الإيرادات التى حققتها الأفلام الخمسة المتنافسة.

بوستر فيلم «الإنس والنمس‎» - صورة أرشيفية

الفيلم بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، وهو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله «هنيدى» دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده - ويجسده شريف دسوقى- والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد «هنيدى» يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها، محققاً إجمالى 30 مليونا و321 ألف جنيه فى أسبوعين عرض فقط. وتلاه فيلم «موسى» بـ5 ملايين و535 ألف جنيه فى أول أسبوع عرض، العمل يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس ويمثل نقلة للسينما المصرية لمرحلة متقدمة ومتميزة فى مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية.

بوستر فيلم «موسى» - صورة أرشيفية

وتدور أحداث الفيلم فى إطار خيال علمى، عندما يجد «يحيى» نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، ومن إخراج بيتر ميمى.

لقطة من فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وجاء فيلم «العارف» فى المركز الثالث، وهو بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 3 ملايين و132 ألف جنيه فى الأسبوع الماضى وإجمالى 51 مليون جنيه فى 50 أسبوعا.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات مليون و243 ألف جنيه، ليحقق إجمالى 37 مليونا و169 ألف جنيه فى 6 أسابيع عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامى الذى يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

مشهد من فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وتذيل القائمة فيلم «مش أنا» بـ928 ألف جنيه ووصلت إجمالى إيراداته 43 مليونا و872 ألف جنيه، فى 8 أسابيع عرض، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.