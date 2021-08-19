تعاون علمي وبحثى بين القومية للاستشعار من البعد ومعهد بحوث الإلكترونيات

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران، ومعهد بحوث الإلكترونيات؛ بهدف التوصل إلى ابتكار نظام يساعد على ميكنة إدارة المحاصيل الزراعية، ودعم اتخاذ القرار الزراعي، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو توظيف الزراعة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

أشار التقرير إلى أن النظام المقترح لميكنة تخطيط مناطق الإدارة الزراعية ودعم اتخاذ القرار الزراعي يعد إصدار أول لتطبيق ويب مدمج بشبكة لإنترنت الأشياء، ومجهز لاستقبال البيانات من أجهزة الاستشعار المنتشرة بالحقل مباشرة، ويقوم هذا النظام بترسيم مناطق الإدارة والتحليل المكاني للظواهر والعوامل المؤثرة على المحصول في الزمن الحقيقي باستخدام الإحداثيات المطلقة، وأيضا باستخدام إحداثيات افتراضية، كما يمكن أن يستخدم النظام أيضًا في مرحلة ما قبل الزراعة حيث يقوم بحساب مؤشرات جودة خصوبة التربة، والمؤشرات الفيزيائية والكيميائية، وذلك لتقييم مدى ملاءمة التربة لزراعة المحاصيل.

وأضاف التقرير أن النظام الجديد يمكن استخدامه أيضًا أثناء العملية الزراعية، فهو يتيح حفظ خرائط مناطق الإدارة واستخدامها في التطبيق ذو المعدل المتغير للموارد والممارسات الزراعية حسب احتياج كل منطقة من الحقل، وعرض رسم بياني مباشر لبيانات الحقل، كما يمكن تخزين البيانات واسترجاعها وعرضها بأشكال مختلفة، مع إمكانية تحديد العوامل المؤثرة على المحصول، حيث يقوم باختبار حدوثها دوريًا؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه الحالة، كما أن النظام يراقب الحالة الحالية لأجهزة المستشعرات بالحقل لاكتشاف أي مشاكل طارئة، والتأكد من عدم توقفها عن إرسال البيانات مع حساب فترة التوقف في حال حدوثها.

جدير بالذكر أن النظام الجديد يدعم التعامل مع مختلف الأراضي الزراعية عن طريق تسجيل الأراضي، حيث يسهل اختيارها والتنقل بينها بسهولة، وتخزين بياناتها ومعالجتها، كما يسمح بنوعين من بيانات الحقل وهي بيانات الزمن الفعلي، وبيانات التحليل المعملي التي يتم إدخالها بواسطة ملف إكسل، كما يدعم إرسال رسائل تنبيهية عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية تظهر على الشاشة، وإرسال رسائل تحكم مباشرة لأجهزة المستشعرات بالحقل.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم حماية هذا النظام بموجب حق مؤلف تحت اسم EGYPADS، للمؤلفين: الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور محمد بيومي زهران، والدكتورة شيرين محمد عبدالقادر، والدكتور عبدالعزيز بلال، والدكتور السيد سعيد، والدكتورة بسمة ممدوح.