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تاريخ مواجهات الأهلي والمصري قبل موقعة الجمعة

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تاريخ مواجهات الأهلي والمصري قبل موقعة الجمعة تاريخ مواجهات الأهلي والمصري قبل موقعة الجمعة

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الجمعة، بمنافسات الجولة رقم 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

الفريقان تقابلا في 120 مباراة سابقة، ونجح الاهلي في تحقيق الانتصار 67 مرة مقابل 19 فوزًا للمصري و34 تعادلاً.

وسجل الأهلي 170 هدفًا في الشباك البورسعيدي مقابل 89 هدفًا اهتزت بهم شباكه.

وحقق الأهلي 58 كلين شيت أمام المصري مقابل 25 مباراة للفريق البورسعيدي.

صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن، هم الرباعي المتصدر لقائمة هدافي مواجهات الأهلي والمصري بـ 5 أهداف لكل منهم.

الانتصار الأكير كان من نصيب الأهلي بنتيجة 4/0 وحدث ذلك في مرتين بالدوري موسمي 1978-1979 و1998-1999.

المصرى اليوم

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