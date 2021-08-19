6 لاعبين خارج حسابات الأهلى فى الموسم الجديد بفرمان من موسيمانى

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على أسماء الراحلين عن قائمة الفريق في الموسم الجديد، وذلك في إطار ثورة التصحيح التي يشهدها الفريق بعد تبخر حلم المنافسة على لقب الدورى بسبب نزيف النقاط الذي أفقد الأهلى الصدارة، خصوصا عقب التعادل مع الإسماعيلى وطلائع الجيش.

وعلمت «المصرى اليوم» أن قائمة الراحلين تضم مروان محسن، مهاجم الفريق، ووالتر بواليا، الذي انضم خلال الميركاتو الشتوى الماضى قادماً من صفوف فريق الجونة، ولم يقدم مردوداً إيجابياً حتى الآن داخل صفوف الشياطين الحمر.

ومن المتوقع أن يرحل أليو ديانج عن صفوف النادى الأهلى في هذا الميركاتو لخوض تجربة احتراف خارجية، خاصة أن الدبابة المالية قدم أداء فنيا مميزا داخل المستطيل الأخضر، ما جعل الأندية الأوروبية تتصارع على خدماته، فضلاً عن أن قيمته التسويقية ارتفعت بشكل جنونى.

كما دخل مصطفى شوبير، حارس المرمى، القائمة بعد تلقيه عرضاً من فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز، وكريم نيدفيد، لعدم استفادة الفريق من جهوده، ومحمود وحيد، بينما يسود الغموض موقف محمود كهربا، الذي افتعل العديد من المشاكل غير المألوفة مع سياسة النادى، ورغم الدفع به في بعض المباريات، لكن مصيره لم يتحدد بشكل قاطع حتى الآن.