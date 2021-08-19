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رئيس نادي البنك الأهلي يوقع غرامة على صاحب واقعة «الوقوف على الكرة»

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رئيس نادي البنك الأهلي يوقع غرامة على صاحب واقعة «الوقوف على الكرة» رئيس نادي البنك الأهلي يوقع غرامة على صاحب واقعة «الوقوف على الكرة»

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قرر أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي ، توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد عصام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد واقعة الوقوف على الكرة بمباراة المقاصة في الدوري الممتاز .

وقال نصار خلال تصريحات تليفزيونية: «أؤكد على اللاعبين ضرورة الالتزام والسلوك المنضبط وتم توقيع غرامة مالية على اللاعب، لأنه أخرج الفريق من حالة التركيز، وأعتذر بشدة لنادي مصر المقاصة ولاعبيه وجهازه الفني».

وفاز البنك الأهلي على المقاصة بنتيجة 5/3 بمنافسات الجولة رقم 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

المصرى اليوم

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