عبد الرازق حمد الله يقترب من الرحيل إلى الدوري اليوناني

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اقترب المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لنادي النصر السعودي والانتقال إلى أحد الفرق التي تشارك في الدوري اليوناني.

ويعيش الدولي المغربي أوقات غير جيدة مع فريقه الحالي وهو ما أدى إلى تفاقم الأمور مؤخراً والغياب عن قائمة النصر التي ستخوض مواجهة الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر المدر ب البرازيلي مانو مينيزيس استبعاد عبد الرازق حمد الله من حساباته خلال الفترة المقبلة بعدما أظهر عدم رغبة حقيقية في التواجد ضمن التشكيل الأساسي للفريق، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة الأقتصادية.

ونشر وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ30 عاما تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها «حان الوقت لخوض تجربة جدية ونجاح جديد» بالإضافة إلى كلمات أخرى فسرتها الجماهير على أنها إساءة للنادي العريق.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن فريق الاتحاد يرغب في التعاقد مع عبد الرازق حمد الله وينتظر موقفه النهائي من البقاء مع النصر، فيما نقلت تقارير أخرى عن قيام وكيال أعماله بتسويقه في عدد من الدوريات الأوروبية يأتي في مقدمتها اليوناني.

ويمتد عقد حمد الله مع فريقه الحالي حتى منتصف 2022 وسيحتاج إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في حالة الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح الناقد الرياضي محمد العنزي خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية أن وكيل أعمال حمد الله لا يمثل إلا نفسه ونادي النصر لا يتمسك بأحد لا يريد البقاء بين جدرانه كما علق على مفاوضات حمد الله مع الاتحاد.