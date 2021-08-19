نتفليكس تقدم 3 شخصيات جديدة بالجزء الأول من الموسم الخامس لـ«البروفيسور»

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أكدت شبكة نتفليكس أن الجزء الجديد من مسلسل «البروفيسور» سيبدأ عرضة يوم 3 سبتمبر المقبل على منصتها العالمية، مشيرة إلى أن الجزء الجديد سيضاف اليه 3 شخصيات جديدة.

وأضافت «نتفليكس» في بيان اليوم الخميس: «وفقاً لبرلين (Pedro Alonso)، الابن هو رأس نووي حربي سوف يدمر كل شيء» كما أخبر ريو (Miguel Herrán) في الحلقات الأولى من الجزء الأول من السلسلة. بعد سنوات، يتعرف المشاهدون على ابن برلين، رافائيل، الذي يقوم بدوره Patrick Criado (بطل مسلسل Riot Police). يبلغ رافائيل الآن من العمر 31 عاما، وقد درس هندسة الكمبيوتر في معهد MIT للتكنولوجيا في ماساتشوستس، وهو واضح بشكل كبير حول شيء واحد: هو لا يريد أن يكون مثل والده، في بداية هذه القصة، يتم تقديم شخصيات جديدة أيضاً».

الأول: «اسمي طوكيو. ولكن عندما بدأت هذه القصة، لم يكن كذلك. هذه كانت أنا. وهذا، حب حياتي. آخر مرة رأيته كان غارقاً في بركة من الدماء بعينين مفتوحتين». في الجزء الأول من الجزء الخامس من مسلسل LA CASA DE PAPEL نرى طوكيو (Úrsula Corberó) مختبئةً في منزل متنقل، هاربةً من الشرطة وتعاني من خسارة رهيبة وهو حب حياتها. تعرفوا على رينيه (Miguel Ángel Silvestre، بطل مسلسلات Sky Rojo، Sense8) الرجل الذي بدأت السطو معه، والذي سافرت معه واستمتعت بالحياة، والذي عشقته Silene Oliveira قبل أن تكتشف أنه في بعض الأحيان الأشياء في حياتها المثالية الصغيرة قد تسوء تماماً.

شخصية جديدة أخرى تدخل اللعبة هذا الموسم هو ساجاستا (José Manuel Seda، بطل مسلسل Perdóname، Señor)، قائد القوات الخاصة للجيش الإسباني. وهو محنك في عدد لا يحصى من المهمات الدولية ضد أسوأ أنواع الجنس البشري، مما يجعله بالضبط مثل الرجال الذين قتلهم. إنه قائد بحق، وسوف يتبعه رجاله إلى النهاية إن أمرهم بذلك، لأنه مثلهم تماماً. حينما يرتدي زيه الرسمي، يصبح ذو عقل تحليلي، بارد، وقاسي، ويصبح قادراً على تجاوز أي اعتبارات أخلاقية إذا كانت المهمة تتطلب ذلك، يعرض الجزء الأول من الموسم الخامس للمسلسل المنتظر «البروفيسور» يوم 3 سبتمبر 2021

يذكر أن مسلسل «البروفيسور» يدور حول العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة. تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم. تم القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب. وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، الجيش. نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.