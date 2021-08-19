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إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: « اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة»

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إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: « اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة» إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: « اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة»

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حرصت الفنانة إيمي سميرغانم على الدعاء لوالدها، الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها ومتابعيه، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

قالت في منشورها: «اللهم ارحم والدي سمير غانم ودلال عبدالعزيز واغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وأضافت في منشورها: «اللهم ارحمهم رحمة تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك امنين مطمئنين يا رب العالمين.. اللهم افسح لهم في قبرهم مد بصرهم وافرش قبرهم من فراش الجنة، اللهم ارحمهم ولا تطفئ نور قبورهم اللهم ارحمهم بقدر ما تمنيت لهم البقاء.. اللهم اذقهم من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم في نعيم دائم غير منقطع ووسع مدخلهم».

كانت النجمة إيمى سمير غانم حرصت مؤخرا على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: «شكرا سيادة الرئيس».

المصرى اليوم

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