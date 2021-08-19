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رسميًّا.. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

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رسميًّا.. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا.. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

رسميًّا.. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدّد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل/ نيسان 2021، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها، قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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