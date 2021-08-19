بعد 23 يومًا من مغادرتها.. «إيفرجيفن» تعبر قناة السويس غدًا

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تقترب سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفرجيفن» من الوصول إلى مدينة بورسعيد لعبور قناة السويس مجددا، بعد 23 يومًا من مغادرتها قناة السويس، وانتهاء أزمة احتجازها لمدة 3 أشهر، في رحلة جديدة لها من ميناء روتردام الهولندي إلى شرق آسيا.

وبحلول غدًا الجمعة ستعبر السفينة ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في بورسعيد، للمرور بالإسماعيلية والسويس حتى البحر الأحمر، في رحلة العودة، وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي «theloadstar».

وأشار الموقع إلى أن السفينة تقع حاليًا على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة، موضحة أنه ستصل غدًا في وقت مبكر من مساء إلى مدخل الممر المائي.

وأضاف الموقع أن من غير الصحيح أن السفينة كان من المقرر لها إجراء إصلاحات في مدينة دينكيرك بفرنسا، وتصاعدت شائعات ثانية حول إتجاهها إلى دولة مالطا الأوروبية للإصلاح أيضًا، لكن ذكر الموقع أن تلك المعلومات ليس لها أساس من الصحة، وهي تتجه إلى قناة السويس حاليًا.

كانت السفينة عبرت المجرى الملاحي في الـ 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا.

وتعد «إيفرجيفن» من أكبر الناقلات حول العالم، والتي ظلت لمدة أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، وتعرقلت الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.

كما أن طول السفينة يبلغ 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

كانت السفينة مستأجرة من جانب شركة «إيفرجيفن» التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.