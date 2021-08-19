انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية.. تعرف على مؤشرات الخاصة والأهلية

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بعد الانتهاء من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، بدأت مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2021 في الظهور، وبدأت المؤشرات بالوضوح بينما يستعد الطلاب لبدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وتكشفت ملامح تنسيق القبول بالمرحلة الأولى لـ «تنسيق الجامعات الحكومية» للعام الدراسي 2021: 2022 بعد إعلان وزارة التعليم العالى، فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، والتي سجلت انخفاضًا ملحوظًا نظرًا لانخفاض مجاميع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2021.

تنسيق كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة في القاهرة - صورة أرشيفية

الجامعات الاهلية في مصر

و بعد انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية في مصر، ترصد المصري اليوم نسب ومؤشرات القبول بالجامعات الخاصة والتي جاءت كالتالي:

تنسيق كلية الطب البشري 90%

تنسيق كلية طب الأسنان 86%

تنسيق كلية الصيدلة 85%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 85%

تنسيق كلية الطب البيطري 75%

تنسيق كلية الهندسة 75%

تنسيق كلية الفنون التطبيقية 65%

تنسيق كلية العلوم الصحية 65%

تنسيق كليات علوم الحاسب 65%

تنسيق كلية الإعلام 55%

تنسيق كليات اللغات 55%

تنسيق كلية العلوم السياسية 55%

تنسيق كليات الزراعة وباقي الكليات 50%

الجامعات الخاصة في مصر

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية سجلت انخفاضًا ملحوظًا بالمقارنة بالأعوام الماضية؛ لتبدأ بـ 362.5 درجة فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالي عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالي عدد طلاب 16293، وللشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالي عدد طلاب 79033، وبالتالي يكون إجمالي عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 | تعرف على أرخص 6 كليات فى الجامعات الخاصة

وأظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض كبير في نسبة النجاح والمجاميع، حيث بلغ عدد الناجحين في هذا العام 428.700 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74 %،وذلك بالدور الأول، مقارنة بالعام الماضي والذى شهد نجاح 490.322 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح 81 %، وهو ما ينعكس بالتبعية على مؤشرات التنسيق ويؤدى إلى انخفاض كبير في مجموع القبول بالكليات الجامعية على مستوى الشعب المختلفة.

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى، أن إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى للتنسيق بلغ 22954 طالب، تتكشف المؤشرات الأولية بكليات القطاع الطبي، ويتأكد قبول جميع الطلاب بكليات القطاع الطبي التي تستوعب ما يزيد عن هذا العدد بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام الطلاب ببعض كليات القطاع الطبي بالمرحلة الثانية.

وبالمقارنة بتنسيق القبول بالعام الماضي، نجد أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى العام الماضي توقف عند 404 درجة بنسبة 98.53 % أي قبول ما يزيد عن 10 الآف طالب وهى الطاقة الاستيعابية بكليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية، وكذلك تصريحات وزير التعليم العالى بإن التنسيق هذا العام سيشهد انخفاضا قد يصل إلى 10 % وبما أن هناك انخفاض وتراجع كبير في المجاميع الثانوية العامة نجد أن تنسيق كلية الطب لن يقل عن 93 % وقد يصل إلى 92.5 %.

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