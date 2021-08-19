يطبق لأول مرة.. تعرف على التنسيق الإلكتروني الموحد للقبول بالجامعات الخاصة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر«المصري اليوم»، كل ما يخص نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للقبول بالجامعات الخاصة والذي يتم تطبيقه لأول مرة لكافة الشهادات الثانوية العامة والمعتدلة العربية والأجنبية والفنية.

س1: ما مزايا نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة ؟

• يستهدف نظام التنسيق الإلكتروني الموحد بالجامعات الخاصة، تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة.

س2: ما الشهادات التي يطبق عليها نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

• يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية).

س3: ما نظام تنسيق خريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية( بالجامعات الخاصة؟

• يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم، وترتيب رغباتهم فقط.

س4:ما الجامعات المشاركة في التنسيق الإلكتروني؟

• يصل عدد الجامعات المشاركة في التنسيق الإلكتروني إلى 26 جامعة، وتشمل:

• مصر الدولية.

• الألمانية بالقاهرة.

• أكتوبر للعلوم الحديثة.

• الأهرام الكندية.

• مصر للعلوم والتكنولوجيا.

• المستقبل.

• المصرية الروسية.

• 6 أكتوبر.

• النهضة.

• الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

• الفرنسية في مصر.

• البريطانية في مصر.

• سيناء– القنطرة.

• النيل.

• فاروس.

• المصرية للتعلم الإلكتروني.

• هليوبوليس.

• بدر.

• دراية.

• الجيزة الجديدة.

• الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

• حورس.

• المصرية الصينية.

• سفنكس.

• ميريت.

• السلام.

س5:كيف يتعرف الطالب على التخصصات المختلفة المتاحة بالجامعات الخاصة؟

• يقوم الطالب بالدخول على المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة المختلفة؛ للتعرف على ما يلي:

 التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها.

 الرسوم الدراسية وطريقة سدادها لكل كلية أو برنامج.

 نظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

س6:ما مراحل التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة ؟

هناك 4 مراحل للتنسيق:

المرحلة الأولى:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

المرحلة الثالثة:

• تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

المرحلة الرابعة:

• يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

س7: ما خطوات التقديم على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

• بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، يُسمح للطــــلاب الناجحــــين مــــن حاملي الشهادات المصرية (الثانــــوية العامة، الفنية، الأزهــــرية) بالدخـــول عــــلى مـنــصة التنســـيق الإلكـــتروني cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

• حينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة.

• يظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة، يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات.

• تظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.