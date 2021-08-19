يطبق لأول مرة.. تعرف على التنسيق الإلكتروني الموحد للقبول بالجامعات الخاصة

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تنشر«المصري اليوم»، كل ما يخص نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للقبول بالجامعات الخاصة والذي يتم تطبيقه لأول مرة لكافة الشهادات الثانوية العامة والمعتدلة العربية والأجنبية والفنية.
س1: ما مزايا نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة ؟
• يستهدف نظام التنسيق الإلكتروني الموحد بالجامعات الخاصة، تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة.
س2: ما الشهادات التي يطبق عليها نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟
• يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية).
س3: ما نظام تنسيق خريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية( بالجامعات الخاصة؟
• يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم، وترتيب رغباتهم فقط.
س4:ما الجامعات المشاركة في التنسيق الإلكتروني؟
• يصل عدد الجامعات المشاركة في التنسيق الإلكتروني إلى 26 جامعة، وتشمل:
• مصر الدولية.
• الألمانية بالقاهرة.
• أكتوبر للعلوم الحديثة.
• الأهرام الكندية.
• مصر للعلوم والتكنولوجيا.
• المستقبل.
• المصرية الروسية.
• 6 أكتوبر.
• النهضة.
• الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
• الفرنسية في مصر.
• البريطانية في مصر.
• سيناء– القنطرة.
• النيل.
• فاروس.
• المصرية للتعلم الإلكتروني.
• هليوبوليس.
• بدر.
• دراية.
• الجيزة الجديدة.
• الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
• حورس.
• المصرية الصينية.
• سفنكس.
• ميريت.
• السلام.
س5:كيف يتعرف الطالب على التخصصات المختلفة المتاحة بالجامعات الخاصة؟
• يقوم الطالب بالدخول على المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة المختلفة؛ للتعرف على ما يلي:
التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها.
الرسوم الدراسية وطريقة سدادها لكل كلية أو برنامج.
نظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).
س6:ما مراحل التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة ؟
هناك 4 مراحل للتنسيق:
المرحلة الأولى:
• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.
المرحلة الثانية:
• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.
المرحلة الثالثة:
• تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.
المرحلة الرابعة:
• يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.
س7: ما خطوات التقديم على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟
• بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، يُسمح للطــــلاب الناجحــــين مــــن حاملي الشهادات المصرية (الثانــــوية العامة، الفنية، الأزهــــرية) بالدخـــول عــــلى مـنــصة التنســـيق الإلكـــتروني cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.
• حينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة.
• يظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة، يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات.
• تظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.