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يستقبل مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية

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السيسي يستقبل مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية يستقبل مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية

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استقبل الرئيس عبدالفتاح ، الخميس، بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية.

كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، وماجد منصور وكيل الشركة في .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

المصرى اليوم

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