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ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة..اليوم

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ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة..اليوم ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة..اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 23 سفينة متنوعة.

كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65769 طنًا، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38025 طنًا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 246 حاوية مكافئة تشمل:خضراوات، وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وألمانيا وهولندا وكرواتيا  وباكستان وسلوفينيا وأمريكا وانجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 74 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 395 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 1116 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 4893 طنًا، كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ  25 حاوية 40 قدم  قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5657 شاحنة.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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