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دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية للمعلمات بمدارس أسوان

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دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية للمعلمات بمدارس أسوان دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية للمعلمات بمدارس أسوان

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أطلقت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، دورات التدريب على الإسعافات الأولية للمعلمات بأسوان.

وتستهدف الدورة تدريب المعلمات في مختلف المدارس على أساسيات الإسعافات الأولية الأساسية، وتدريبات التعامل مع حالات فقدان الوعي، والكسور والجروح والنزيف وبعض المواضيع الصحية المتنوعة، وقد انطلقت أعمال الدورة من يوم 16 أغسطس وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

تأتي هذه الدورة تفعيلاً للدور المجتمعي لمديرية الشؤون الصحية بأسوان، والسعي إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى المجتمع.

المصرى اليوم

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