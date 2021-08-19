رئيس جامعة دمياط يلتقي الطالبة ريهام محمود مصطفى الحاصلة على المركز السادس جمهورية

جامعة دمياط، الطالبة ريهام محمود مصطفى، الحاصلة على المركز السادس "الشعبة الأدبية" على مستوى الجمهورية، وعائلتها بناءً على طلب من والد الطالبة محمود مصطفى المتولي. ورحَّب رئيس الجامعة بالطالبة وعائلتها الكريمة، معربًا عن سعادته باستقبال إحدى الطالبات المتفوقات على مستوى الجمهورية عامة ومحافظة دمياط خاصة. وعن استفسار الطالبة ريهام محمود عن كليات الجامعة، تناول رئيس الجامعة شرحًا وافيًا لكليات الجامعة التي تقبل طلاب وطالبات الشعبة الأدبية، كما سلَط الضوء على البرامج الدراسية المميزة التي تم استحداثها مؤخرًا لإعداد خريج متميز ويتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا على أن الكليات التي تم استحداثها في السنوات الأربعة الأخيرة سواء العملية أو النظرية كانت تهدف بشكل رئيسي إلى منح الأسر الدمياطية وأبنائهم وبناتهم فرصة اختيار الكليات بشكل أوسع وأشمل، وكذلك بهدف لم الشمل وتوفير النفقات التي كانت يتم صرفها نتيجة اغتراب أبناء وبنات المحافظة لالتحاقهم بكليات خارج نطاق المحافظة. وفي نهاية اللقاء، عبر مصطفى المتولي ونجلته عن سعادتهم بهذا اللقاء، ووجه رئيس الجامعة خالص أمنياته لها بالتوفيق والسداد في اختيار الكلية الراغبة في الالتحاق بها.استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس