أخبار عاجلة

محافظ مطروح يتابع أعمال طريق سيوة -
محافظ بورسعيد: إزالة مخالفة بمنطقة مشروع ناصر على مساحة 100 متر بالجنوب -
اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد -
بلينكن: خطر وقوع هجمات إرهابية جديدة في مطار كابل مرتفع للغاية -
وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن -
"آل حسين" يتفقد عددًا من مدارس الجبيل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد -
شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم -
متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة -
الشركات الخليجية تربح 45 مليار دولار بالربع الثاني.. وزيادة 103% بالنصف الأول -
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حلم ربع قرن يتحقق .. أمير عسير يفتتح عقبة "التوحيد" الرابطة بين المجاردة والنماص

Print
مرّت بعدة توقفات وانسحابات للشركات المنفذة تسببت في تأخير المشروع

حلم ربع قرن يتحقق .. أمير عسير يفتتح عقبة

دشن ‬⁩أمير منطقة عسير الأمير ⁧‫تركي بن طلال، اليوم، مشروع العقبة الرابطة بين محافظتي ⁧‫المجاردة والنماص‬⁩، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، وقيادات الوزارة بالمنطقة وعدد من أفراد المجتمع المحلي.

فيما أطلق أمير منطقة عسير على العقبة مسمى "⁧‫عقبة_التوحيد‬⁩"، رافعاً عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة- أيدها الله.

ويبلغ طول مشروع "عقبة التوحيد" 19.5 كم، ويهدف إلى تسهيل التنقل ما بين قمم السراة وسواحل تهامة.

بدأت تفاصيل القصة قبل قرابة ربع قرن، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للمنطقة، وهو ولي للعهد في حينها، ووجّه بإنشاء العقبة كهدية لأهالي المنطقة، والتي رصدت لها ميزانيات مليونية كبيرة؛ ولكنها مرّت بعدة توقفات وانسحابات للشركات المنفذة تسببت في تأخير المشروع لعدة عقود ، وهو الأمر الذي حسمه أمير منطقة عسير مؤخراً ، وتم افتتاح المشروع اليوم.

حلم ربع قرن يتحقق .. أمير عسير يفتتح عقبة

حلم ربع قرن يتحقق .. أمير عسير يفتتح عقبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل حسين" يتفقد عددًا من مدارس الجبيل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

"آل حسين" يتفقد عددًا من مدارس الجبيل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم

شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم

متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة

متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة

بروتوكولات وقائية بمدارس تعليم جازان لعودة حضورية آمنة

بروتوكولات وقائية بمدارس تعليم جازان لعودة حضورية آمنة