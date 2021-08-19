600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال

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رئيس اللجنة الفنية: دورنا يتمثل في التوثيق والتأكد من سلامة الإجراءات

بدأ سوق بيع وشراء "المطايا" المشاركة في الأدوار التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والأدوار النهائية التي تنطلق أشواطها في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل انطلاق النسخة بما يزيد على 30 يومًا, بعمليات تجاوزت أكثر من 600 عملية نقل ملكية بين الملاك والمشاركين، وبمبلغ 80 مليون ريال.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان محمود البلوي: يعد مهرجان ولي العهد الوحيد في العالم الذي لا تحدد فيه أسعار صفقات شراء وبيع المطايا، بحد أدنى أو حد أعلى، ودورنا في اللجنة الفنية توثيق نقل الملكية وتثبيت المبلغ، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأضاف: عملية النقل تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية، حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات.

وأكد "البلوي" أن الشريحة الإلكترونية الموجودة في المطية، تعد مثل الملف لدى الاتحاد السعودي للهجن، وقال: "اشتراطات نقل الملكية تحتاج إلى هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، إضافة إلى توثيق المبلغ المدفوع، حيث تتألف بيانات الشريحة الإلكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر".

وأشار إلى أنهم وثقوا أكثر من 600 عملية نقل ملكية حتى أمس، فيما تراوحت أسعار الصفقات من 600 ألف ريال كأقل مبلغ عملية موثق، ووصلت الصفقة الأكبر إلى 2.2 مليون ريال، وأكثر مبلغ تراوح في الصفقات ما بين 1.2 مليون إلى مليوني ريال".

وأردف: المرحلة التمهيدية هي الفترة الذهبية لإبرام الصفقات، قد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر، وحدث ذلك 50 مرة، أيضًا في يوم واحد من الأدوار التمهيدية، أبرمت صفقات عمليات بقيمة 20 مليون ريال".

وتوقع "البلوي" أن تصل قيمة الصفقات في ختام المهرجان لأكثر من 100 مليون، وأكثر من 700 عملية.