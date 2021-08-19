أخبار عاجلة

وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن -
"آل حسين" يتفقد عددًا من مدارس الجبيل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد -
شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم -
متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة -
الشركات الخليجية تربح 45 مليار دولار بالربع الثاني.. وزيادة 103% بالنصف الأول -
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد -
أوقاف السويس: تقيم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة -
أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب -
إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء» -
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية "العسومي": الإمارات تقدم نموذجاً رائداً وملهماً في تمكين المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال

Print
600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال 600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال
رئيس اللجنة الفنية: دورنا يتمثل في التوثيق والتأكد من سلامة الإجراءات

600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 بقيمة تتجاوز 80 مليون ريال

بدأ سوق بيع وشراء "المطايا" المشاركة في الأدوار التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والأدوار النهائية التي تنطلق أشواطها في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل انطلاق النسخة بما يزيد على 30 يومًا, بعمليات تجاوزت أكثر من 600 عملية نقل ملكية بين الملاك والمشاركين، وبمبلغ 80 مليون ريال.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان محمود البلوي: يعد مهرجان ولي العهد الوحيد في العالم الذي لا تحدد فيه صفقات شراء وبيع المطايا، بحد أدنى أو حد أعلى، ودورنا في اللجنة الفنية توثيق نقل الملكية وتثبيت المبلغ، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأضاف: عملية النقل تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية، حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات.

وأكد "البلوي" أن الشريحة الإلكترونية الموجودة في المطية، تعد مثل الملف لدى الاتحاد السعودي للهجن، وقال: "اشتراطات نقل الملكية تحتاج إلى هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، إضافة إلى توثيق المبلغ المدفوع، حيث تتألف بيانات الشريحة الإلكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر".
وأشار إلى أنهم وثقوا أكثر من 600 عملية نقل ملكية حتى أمس، فيما تراوحت أسعار الصفقات من 600 ألف ريال كأقل مبلغ عملية موثق، ووصلت الصفقة الأكبر إلى 2.2 مليون ريال، وأكثر مبلغ تراوح في الصفقات ما بين 1.2 مليون إلى مليوني ريال".

وأردف: المرحلة التمهيدية هي الفترة الذهبية لإبرام الصفقات، قد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر، وحدث ذلك 50 مرة، أيضًا في يوم واحد من الأدوار التمهيدية، أبرمت صفقات عمليات بقيمة 20 مليون ريال".

وتوقع "البلوي" أن تصل قيمة الصفقات في ختام المهرجان لأكثر من 100 مليون، وأكثر من 700 عملية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19