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وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:52 مساءً
"آل حسين" يتفقد عددًا من مدارس الجبيل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:50 مساءً
شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:50 مساءً
متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:50 مساءً
الشركات الخليجية تربح 45 مليار دولار بالربع الثاني.. وزيادة 103% بالنصف الأول
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:48 مساءً
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
أوقاف السويس: تقيم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء»
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية "العسومي": الإمارات تقدم نموذجاً رائداً وملهماً في تمكين المرأة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. حرس الحدود البولنديون والبيلاروس يحاصرون مجموعة من المهاجرين على الحدود بين البلدين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 19 أغسطس 2021 04:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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