«جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع».. موضوع خطبة الجمعة غدًا

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدًا حول «جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع».

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، الخميس، على «جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة».

واختتمت : «نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد في مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه إغلاق بيوته مرة أخرى».