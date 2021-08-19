وكيل صحة الشرقية يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة الحوامدة (صور)

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افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رافقه الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، الخميس، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بالحوامدة، التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، بحضور مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، ومدير المستشفى المركزي، وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القسم الجديد يقدم خدمات العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، تم تجهيزه بعدد ٣ أجهزة تنبيه كهربي، وعدد ٣ أجهزة أشعة تحت حمراء، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز مساج كهربائي، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٧٥ ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، لخدمة المرضي والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر.