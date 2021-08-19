«حاولت الهروب من ضرب زوجها».. ربة منزل تلقي بنفسها من الدور الثالث بالدقهلية

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ألقت ربة منزل في الدقهلية نفسها من شرفة منزلها بالدور الثالث، الخميس، إثر نشوب خلافات بينها وبين زوجها وقيامه بالتعدي عليها بالضرب.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي بالمنصورة بوصول، دنيا السيد عبدالواحد السيد، ۲۷ سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية «الأورمان» دائرة المركز، مصابة باشتباه كسر بعظام الترقوة واشتباه كسر بعظام العنق.

بانتقال الضباط والفحص وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها المدعو فاروق نبيل إبراهيم حسن ۳۹ سنة، نجار، ومقيم بذات القرية، وتطورت المشادة بينهما إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي لخلافات زوجية بينهما، فقامت على إثر ذلك بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثالث بالمنزل وسقوطها أرضا وحدوث إصابتها، وإتهمت زوجها بالتسبب في ذلك .

وقالت الزوجة «إنها كانت تحاول الهروب من زوجها بسبب تعديه عليها بالضرب ولم تجد مكانا سوى الشرفة فألقت نفسها منها خوفا من قيامه بقتلها»

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.