محمد عواد يتلقى عرضًا من فاركو

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تلقى محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك عرضا من نادي فاركو، الصاعد حديثا لبطولة الدورى الممتاز وذلك لتدعيم صفوف الفريق، وفقا للخطة الموضوعة من جانب مجلس إدارة النادى وكذلك مجدي عبدالعاطي المدير الفنى للفريق.

جاء ذلك بعدما تأكد رحيل محمد عواد عن صفوف الزمالك بناء على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب رغبته خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز على رأسها بيراميدز وإنبي، وكذلك بعض العروض الخليجية.

واستقر كارتيرون على رحيل عواد خلال انتقالات الصيف المقبلة بسبب اعتماده على الثنائي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل، فضلاً عن أن المدير الفنى الفرنسي لا يرغب في وجود ٣ حراس كبار في الفريق منعا للمشاحنات أو الأزمات أو رغبة الجميع في المشاركة بشكل أساسي، لذلك فضل رحيل عواد على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.