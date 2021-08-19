تعرف على مواجهات فريقي «الرجال والسيدات» تنس طاولة بالأهلي الجمعة

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فريقا رجال وسيدات «تنس طاولة الأهلي» يخوضان عدة مواجهات مهمة غدًا، ضمن منافسات البطولة العربية للتنس المقامة حاليًّا في العاصمة الأردنية عمان.

ويلعب فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» مع السليمانية العراقي، في تمام السادسة إلا الربع، مساء غدٍ الجمعة، في الدور ربع النهائي للبطولة.

فيما يلتقي فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» مع المرأة القطري، في الدور نصف النهائي، وستقام المباراة غدًا الجمعة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0 على حساب البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

أما فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» فقد حقق هو الآخر الفوز في جميع مبارياته على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، والجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

بينما تضم قائمة فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» خلال البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.