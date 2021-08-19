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استنفار بطوارئ مستشفى عفيف العام لاستقبال 8 إصابات بحادث مروع

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استنفار بطوارئ مستشفى عفيف العام لاستقبال 8 إصابات بحادث مروع استنفار بطوارئ مستشفى عفيف العام لاستقبال 8 إصابات بحادث مروع
ضمن 24 حالة كانت تستقل الحافلة وقد نُقلوا للمستشفيات المجاورة

استنفار بطوارئ مستشفى عفيف العام لاستقبال 8 إصابات بحادث مروع

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام اليوم، 8 حالات تعرضوا لإصابات متفرقة إثر تعرض حافلة تقلهم لحادث مروري على طريق الرياض - الطائف السريع بالقرب من الحوميات.

و أسفر الحادث عنه إصابة 24 راكبًا على متن الحافلة بإصابات متفرقة، حيث باشرت الجهات الأمنية بمشاركة فرق الهلال الأحمر الموقع فيما استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى عفيف عدد 8 حالات، منهم حالة واحدة كانت إصابته حرجة فيما تراوحت بقيت الحالات ما بين الخفيفه والمتوسطة ونقلت باقي الحالات للمستشفيات المجاورة من موقع الحادث.

بدوره أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف سلطان المغيري لـ"سبق" أن قسم الطوارئ اليوم استقبل بلاغًا عن الحادث بوقت مبكر عبر غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الرياض.

واضاف المغيري أنه وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بإشراف ميداني من قبل مدير المستشفى الأخصائي أول عبدالله بن عبيد العتيبي، حتى استقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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