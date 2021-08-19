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أمين عام عين العزيزية يوقّع مذكرة تفاهم مع رئيس وادي فاطمة الخيرية

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لتقديم مياه صالحة للشرب بطريقةٍ منظّمة وحضارية

أمين عام عين العزيزية يوقّع مذكرة تفاهم مع رئيس وادي فاطمة الخيرية

وقّع الأمين العام لوقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية، لؤي بن همام طرابزوني، اليوم، بمقر الوقف، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بوادي فاطمة "سخاء"، علي بن محمد الأنصاري، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية بين الطرفين.

وتهدف هذه الشراكة لتقديم مياه صالحة للشرب بطريقة منظّمة وحضارية للمستفيدين من سكّان محافظة الجموم وما جاورها.

يأتي ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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