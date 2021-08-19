مدير الزراعة بمكة: زيارات سياحية للمناحل للتعرف على النحل والعسل

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وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن بعض منظمي الرحلات السياحية يطلق زيارات للمناحل لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها العائلات والأطفال الذين يرتدون الملابس الخاصة للتعامل مع النحل.

وأوضح أن ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث يبدأون رحلتهم للتعرف على النحل والعسل، كجزء من السياحة الريفية.

وأضاف "الغامدي"، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إدارة مختصة للنحل بمسمى إدارة المناحل وإنتاج العسل، تطلق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بمكة المكرمة، النحال زهير فطاني، إن مهنة تربية النحل من أمتع المهن وفيها العديد من المغامرات، وهذا ما دفعه في البداية إلى امتهانها كمهنة إضافية، بجانب عمله في أرامكو السعودية.

وأضاف، أن النحل يحصل على كفايته من الطاقة انطلاقاً من الرحيق الذي يجمعه، فيما يحصل على البروتين والمواد المغذّية الأخرى، انطلاقاً من حبوب اللقاح، حيث يتم توجيه معظم كمية حبوب اللقاح المجموعة من عاملات النحل لتغذية اليرقات.

وقال إن العسل يتغير نوعه بناءً على تغيير المصدر الزهري، وفيه فوائد عديدة للاستشفاء.

ويحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، عبر خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وإيجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.

كما تقدم الوزارة، الخدمة الإرشادية للمناحل الأهلية من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية وتعريف النحال بالطرق الحديثة للنحالة، وتدريب العاملين في مجال تربية النحل من خلال دورات تدريبية متخصصة في النحل تقيمها مراكز التدريب الزراعي أو ورش العمل الموجهة للفنيين، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع كفاءتهم لضمان جودة الخدمة الإرشادية المتوقع تقديمها للنحالين عن طريقهم.

ويحرص فرع الوزارة على مشاركة المؤسسات والهيئات والجهات المختصة، لإيجاد فرص استثمارية، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ودعم وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية لمربي النحل، حيث تعتبر مهنة تربية نحل العسل من المهن الزراعية التي يمكن للجميع ممارستها، بالإضافة إلى دورها في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أنه، توجد سلالات وأنواع كثيرة من النحل، أهمها ”النحل البلدي” الذي ينتشر في جنوب المملكة، حيث تعتبر محافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إحدى أهم المناطق التي تمتاز بإنتاج كميات كبيرة من أجود أنواع العسل.

وأصبح مهرجان العسل والذي يقام كل عام، من أهم العوامل المساعدة للتعريف بالمحافظة والقرى التابعة.

ويتم زيارة هذا المهرجان من قبل الأعداد الكثيرة من الناس للتعرف على أنواع العسل في العرضيات، مثل: عسل السدر والسمر والضهيان، إضافة إلى أنواع اخرى متميزة، ومما يؤكد على القيمة العالية لجودة عسل العرضيات هو شعار مهرجانها “العسل الأصلي في موطنه الأصلي”.