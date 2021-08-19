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وزير التعليم: هذه رسالتي إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي

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وزير التعليم: هذه رسالتي إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي وزير التعليم: هذه رسالتي إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي
قال: تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحدّ من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس

وزير التعليم: هذه رسالتي إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رسالة إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد؛ قال فيها: رسالتي إلى كل ولي أمر: أبناؤك هم أغلى ما تملك، وأغلى ما يملك الوطن.. ونحن مستأمنون عليهم جميعًا في تعليمهم والحفاظ على صحتهم.. فلا تتأخر في تحصينهم وحصولهم على اللقاح.

وطمأن الوزير الطلاب والطالبات قائلًا: "اطمأنّ أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على اتخاذ الوزارة لكافة الإجراءات الاحترازية؛ للحد من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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