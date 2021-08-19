هندسة 75% وصيدلة 85%.. تعرف على نسب ومؤشرات القبول بالجامعات الخاصة

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بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة، بظهور النتيجة وبدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات يشغل البحث عن نسب ومؤشرات القبول بالجامعات الخاصة العديد من الطلاب.

وتكشفت ملامح تنسيق القبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021: 2022 بعد إعلان وزارة التعليم العالى، فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، لتتُظهر والتي سجلت انخفاضًا ملحوظًا نظرًا لانخفاض مجاميع الطلاب

الطب البشري 90%

طب الأسنان 86%

الصيدلة 85%

العلاج الطبيعي 85%

الطب البيطري 75%

الهندسة 75%

كلية الفنون التطبيقية 65%

كلية العلوم الصحية 65%

علوم الحاسب 65%

الإعلام 55%

اللغات 55%

العلوم السياسية 55%

الزراعة وباقي الكليات 50%

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق للقبول بالجامعات الحكوميية سجلت انخفاضًا ملحوظًا بالمقارنة بالأعوام الماضية؛ لتبدأ بـ 362.5 درجة فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، وللشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.

وأظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 انخفاض كبير في نسبة النجاح والمجاميع، حيث بلغ عدد الناجحين في هذا العام 428.700 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74 %،وذلك بالدور الأول، مقارنة بالعام الماضى والذى شهد نجاح 490.322 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح 81 %، وهو ما ينعكس بالتبعية على مؤشرات التنسيق ويؤدى إلى انخفاض كبير في مجموع القبول بالكليات الجامعية على مستوى الشعب المختلفة.

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى، أن إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى للتنسيق بلغ 22954 طالب، تتكشف المؤشرات الأولية بكليات القطاع الطبي، ويتأكد قبول جميع الطلاب بكليات القطاع الطبي التي تستوعب ما يزيد عن هذا العدد بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام الطلاب ببعض كليات القطاع الطبي بالمرحلة الثانية.

وبالمقارنة بتنسيق القبول بالعام الماضى، نجد أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى العام الماضى توقف عند 404 درجة بنسبة 98.53 % أي قبول ما يزيد عن 10 الآف طالب وهى الطاقة الاستيعابية بكليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية، وكذلك تصريحات وزير التعليم العالى بإن التنسيق هذا العام سيشهد انخفاضا قد يصل إلى 10 % وبما أن هناك انخفاض وتراجع كبير في المجاميع الثانوية العامة نجد أن تنسيق كلية الطب لن يقل عن 93 % وقد يصل إلى 92.5 %.