رئيس جامعة أسوان يُكرّم أوائل الثانوية العامة

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كرم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة بأسوان بمقر الجامعة بصحاري وذلك بحضور أولياء أمور الطالبين.

وأكد الدكتور أيمن عثمان أن إدارة الجامعة قامت بتكريم أوائل الثانوية العامة بأسوان على مستوى الجمهورية علمى رياضة وهذا التكريم لأول مرة تقوم به إدارة الجامعة ويأتي ذلك في إطار تبني العقول المتميزة والمتفوقة علميا وبحثيا من أبناء أسوان لما تتميز به جامعة أسوان كصرح علمي ومنارة ثقافية بجنوب الصعيد.

كما قدم التهانى القلبية لكل من الطالب محمد هانى محمد أحمد، مدرسة السلام أكاديمى، والطالب عبدالله أيمن محمد، مدرسة أحمد طه حسين، بعد حصولهما على المركزين الثالث والرابع في القائمة النهائية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمى رياضة، ولجميع طلاب الثانوية العامة الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وقدم لهما درع الجامعة وحثهما على التفوق وتحقيق المراكز الأولى.