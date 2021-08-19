إنهاء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرى وادى الصعايدة بأسوان

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ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الخميس، المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة للصرف المغطى بوزارة الموارد المائية والرى والدكتور هانى عبدالعاطى المدير التنفيذي لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL ) التابع لمنظمة الإيفاد العالمية، بالإضافة إلى مسئولي وزارة الرى وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان .

وأكد محافظ أسوان أهمية الإسراع برفع المعاناة عن المزارعين والمقيمين بقرى وادى الصعايدة بإدفو من خلال خفض منسوب المياه الجوفية والتي تسبب العديد من الإضرار لهم حيث تم عرض ذلك على الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، بجانب مطالب رفع كفاءة وإحلال وتجديد محطة طلمبات قورته للرى وإنهاء مشروع نزاز توشكى، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة بالتنسيق مع الجهات المختصة للبدء في مشروع إنشاء المصرف القاطع الجديد والذى سيخدم 43 ألف فدان ويصل طوله إلى 5 كم وبعرض 5 أمتار وبمساحة 64 فدان وذلك بتمويل من منظمة الإيفاد الدولية بتكلفة 40 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع تأهيل ورفع كفاءة المصارف والترع القائمة بتكلفة 20 مليون جنيه من خلال الإيفاد أيضاً .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع المشروعات الجارية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة حيث سيتم طرح تأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى 650 كم وبتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه، فيما جارى تنفيذ أعمال بأطوال 215 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه، كما أنه جارى تنفيذ مبادرة «الإنتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث» ضمن محافظات المرحلة الأولى، مطالباً بأهمية تكثيف ثقافة الإلتزام بنظام الرى الحديث للحد من مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية وخاصة بأن هذه المبادرة يتم تمويلها ودعمها من البنك الزراعى المصرى بعائد 5% فقط .

وأشاد أشرف عطية بالجهود المبذولة من منظمة الإيفاد الدولية من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL ) بمنطقتى وادى النقرة ووادى الصعايدة والذى نجح في تنفيذ العديد من الإنشطة والمشروعات الخدمية من أبرزها إنشاء عدد 5 مدارس، وعدد 2 مركز شباب، مع توفير الرعاية الصحية والحضانات، علاوة على عمل الحقول الإرشادية التي تعمل بالطاقة الشمسية والرى المتطور، فضلاً عن رفع كفاءة خطوط مياه الشرب ومحطات الرى، مع التمكين الإقتصادى للمزارعين .