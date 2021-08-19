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«ليشجع الجمهور على مشاهدة النمس والإنس».. محمد هنيدي يطرح «خبر سعيد» عن الطقس

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«ليشجع الجمهور على مشاهدة النمس والإنس».. محمد هنيدي يطرح «خبر سعيد» عن الطقس «ليشجع الجمهور على مشاهدة النمس والإنس».. محمد هنيدي يطرح «خبر سعيد» عن الطقس

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مازح الفنان محمد هنيدي الجمهور، بطرح خبر عاجل حول تحسّن حالة الطقس هذه الأيام، ليحمس الجميع على مشاهدة فيلمه «النمس والإنس» بالسينمات.

وقال «هنيدي» عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، الخميس، إن «صباح الخير نحب نقولك خبر سعيد إن درجات الحرارة بدأت تنزل وانكسار الموجة الحارة استعداد لفصل الشتاء».

وتابع: «وده وقت كويس جدا عشان تأخد الأسرة أو الصحاب وتشوفوا فيلم الإنس والنمس في الجو الجميل ده».

يذكر أن «النمس والإنس»، الذي طرح بالسينمات منذ أسابيع، تدور أحداثه في إطار الرعب الكوميدي، حيث يعيش تحسين مع والدته وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، في يوم من الأيام يقع له حادث.

ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريا، إذ يتعرف على الفتاة نرمين، ويتعلق بقلبها، ولكنه يصدم عندما يعلم أنها من قبيلة جن تُدعى «النمس»، وأنهم يسعون إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين، والفيلم إخراج وتأليف شريف عرفة.

المصرى اليوم

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