نائب المصري يكشف أسباب تأخر تجديد التعاقد مع علي ماهر

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كشف محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، عن أسباب تأخر تجديد التعاقد مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تليفزيونية :«ضغط المباريات في الفترة الأخيرة هو سبب التأخر في تجديد عقد علي ماهر»، مؤكدًا: «أنهينا الاتفاق مع المدير الفني على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد معه، ويتبقى فقط توقيع العقود».

وأضاف: «سنعقد جلسة مع علي ماهر عقب مباراة الأهلي المقبلة من أجل توقيع العقود بشكل رسمي»، مشيرًا: «لم نحسم الصفقات التي سيتم تدعيم الفريق بها خلال الميركاتو الصيفي، ولكننا في طريقنا لحسم طلبات المدير الفني».

يُذكر أن المصري سوف يلتقي مع الأهلي، غدًا الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.