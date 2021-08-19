المصري يتفق مع علي ماهر على التجديد عقب مواجهة الأهلي

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أكد محمد الخولي نائب رئيس النادى المصرى أن التجديد لعلي ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى، سيتم بعد الانتهاء من مباراة النادي الأهلى المقرر إقامتها غداً في الدوري العام، وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية: «مبروك لشعب بورسعيد مشاركة النادى المصرى للمرة الخامسة في البطولة الكونفدرالية، عملنا على هذا الهدف منذ بداية الموسم، مباراة الأهلى مهمة بالفعل هي مباراة بثلاث نقاط، ولكن نريد أن نؤكد أحقيتنا في المركز الثالث بالفوز على الأهلى، والثلاث نقاط ستدعمنا بغض النظر عن اسم المنافس مع قيمة الأهلى واحترامنا له».

أضاف: «نعمل على طلبات محددة وأجندة الجهاز الفنى بقيادة علي ماهر، وهناك طلبات طلبها منا ونعمل عليها منذ فترة ولم نحسم صفقات حتى الآن، ولكننا في طريقنا لحسم طلباته في خلال أيام، الموسم الحالى صعب جداً».

وكشف أن التجديد لعلي ماهر سيكون بعد مباراة الأهلى، نواجه أزمة في ضغط المباريات ونلعب كل 3 أيام، ومقابلة علي ماهر كانت صعبة جداً، وبالتأكيد علي ماهر شخص محترم وإضافة كبيرة للمصرى ووجوده موسم ثالث سيثبت الاستقرار في النادى.