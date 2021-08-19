كوكا خارج حسابات أولمبياكوس في مواجهة الدوري الأوروبي

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تأكد غياب أحمد حسن «كوكا» مهاجم أولمبياكوس اليوناني، عن صفوف فريقه في مواجهته المرتقبة مساء اليوم الخميس أمام ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، لتحديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت شبكة (nova sports) اليونانية، أن كوكا يعاني من بعض الآلام التي منعته من خوض مران الفريق أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات مدربه بيدرو مارتينيز، في مباراة الدوري الأوروبي بسبب هذه الإصابة.

كانت تقارير يونانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن كوكا قد يرحل عن صفوف أولمبياكوس قبل غلق باب الانتقالات الحالية، وانتقل كوكا إلى أولمبياكوس نهائياً بعد استعارته من سبورتينج براجا البرتغالي، وسبق له أن خاض تجربة أخرى في البرتغال مع فريق ريو آفي.

وتم استدعاء كوكا للانضمام لمعسكر منتخب مصر في نهاية شهر أغسطس الجاري لخوض لقائي أنجولا والجابون يومي 2 و5 سبتمبر المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.