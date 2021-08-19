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دخل مسؤولو نادي بيراميدز في صراع مع نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، في تصريحات تليفزيونية :«نادي بيراميدز طلب التعاقد مع كريم العراقي، في الميركاتو الصيفي، وهناك عرض آخر من نادي الزمالك لضم اللاعب».

وأضاف: «حتى الآن لم نحسم الوجهة المقبلة للاعب»، وأوضح: «سنختار العرض الأفضل للنادي وللاعب، هناك لاعبون محددون في صفقات تبادلية ولو تحقق هذا الأمر سيرحل اللاعب وإذا لم يتحقق سيستمر اللاعب معنا».

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.