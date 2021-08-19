أفغانستان.. عهد الإرهاب ينطلق مع رصاص وكرابيج طالبان (تقرير)

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يبدو أن عهد الإرهاب والحكم بالحديد والنار في ظل طالبان قد بدأ لتوه مع مقتل ثلاثة أشخاص أثناء المظاهرات العديدة الغاضبة في أفغانستان، وفقا لتقارير محلية .

وفتح مسلحو طالبان النار أثناء المظاهرات على مجموعة من المتظاهرين في مدينة جلال أباد الأفغانية مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما لايقل عن 12 آخرين أمس الأربعاء حسبما أكد شهود عيان .

في حين قال مصدر ينتمي لحركة طالبان إن الشخص الوحيد الذي قتل في المدينة تحدد موقعه على بعد 90 ميلا من شرق العاصمة كابول، بينما أشار شهود العيان أن إطلاق الرصاص جاء بعدما حاول السكان المحليون رفع العلم الوطني الأفغاني في أحد ميادين مدينة جلال أباد .

لكن مسؤول سابق بالشرطة الأفغانية قال لـ«رويترز» إن أربعة أشخاص قتلوا وأن 13 شخصا أصيبوا في المظاهرات، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل .

وأكد أحد عناصر طالبان المسلحة إن هناك بعض مثيري المتاعب الذي يريدون خلق المشاكل لنا .

وتأتي هذه الأنباء بعدما استعمل مقاتلو طالبان نيران القذائف والسياط والهراوات والآلآت الحادة للسيطرة على الحشود الألفية التي كانت تنتظر خارج مطار كابول أملا في الفرار، حيث أصيب عدد من الأفغان في غضون ساعة من التصعيد العنيف، من بينهم امرأة وطفلها، منيا بإصابات بالغة .

و وصف مسؤول أفغاني سابق بوزارة الخارجية المشهد في المطار لشكبة فوكس نيوز قائلا إن الأطفال والنساء والرضع والسيدات العجائز، اللاتي لا تقوين على الحركة، يعيشون موقفا سيئا للغاية .

وأشار تقرير لصحيفة دايلي إكسبرس البريطانية اليوم إنه كان هناك أكثر من عشرة آلاف شخص يهرعون نحو المطار بينما أخذت عناصر طالبان يضربون الناس، الذين كانوا يقفزون عبر الأسوار والجدران .

وقال التقرير إنها المرة الأولى التي يظهر زعماء طالبان بوجههم إلى العالم ليدلوا بتصريحات صحفية تؤكد أنهم لن يسعوا إلى الانتقام ضد معارضيهم .

وفي سياق متصل، تعهد نجل قائد المجاهدين الراحل أحمد شاه مسعود، الذي كان أحد القادة الأساسيين لمقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في حقبة ثمانينات القرن الماضي، بالصمود في مواجهة طالبان من معقله في وادي بانجشير.

و قال أحمد مسعود البالغ من العمر 32 عاما، في مقال بصحيفة واشنطن بوست، إن أفرادا من الجيش الأفغاني، بمن فيهم بعض من وحدات الصفوة من القوات الخاصة، هبوا لنصرته، وناشد الغرب تقديم يد المساعدة، مضيفا :«لدينا مخازن ذخيرة وأسلحة جمعناها بصبر منذ عهد والدي لأننا كنا نعلم أن هذا اليوم قد يأتي»، وأن بعض القوات التي انضمت له جلبت أسلحتها معها.

وتابع: «إذا شن أمراء حرب طالبان هجوما فإنهم سيواجهون بالطبع مقاومة شديدة من جانبنا».

وأوضح أن قواته لن تستطيع الصمود دون مساعدة من الغرب وناشد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تقديم دعم ومساعدة لوجستية.

وقال «طالبان ليست مشكلة للشعب الأفغاني وحده، ستصبح أفغانستان بلا شك بؤرة للإرهاب الإسلامي المتطرف، وستنسج هنا مجددا المؤامرات ضد الديمقراطيا».

وما زال وادي بانجشير، شمالي كابول، ممتلئا بهياكل المدرعات السوفيتية التي لحقها الدمار في معارك فاشلة لغزوه، كما صمدت المنطقة أمام طالبان عندما حكمت الحركة أفغانستان في الفترة بين 1996 و2001.

ولاقى أحمد شاه مسعود حتفه قبل أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، على يد مسلحي تنظيم القاعدة الذين وجدوا ملاذا في أفغانستان تحت حكم طالبان، لكن اسمه ما زال له مكانته في أفغانستان وأنحاء العالم.

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