وزير التعليم يكشف متى تُعلّق الدراسة وكيفية التعامل مع المعلمين الذين لم يأخذوا اللقاح؟

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كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتيْ لقاح؛ وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.

وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمعية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي: في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بُعد عبر ‫#منصة_مدرستي.

وأضاف: في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة؛ فسيتم تعليق الحضور للمدرسة، ويتحول جميع الطلبة للدراسة عن بُعد.

وأكد "آل الشيخ" أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح؛ وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.