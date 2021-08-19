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محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
أوقاف السويس: تقيم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء»
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:44 مساءً
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية "العسومي": الإمارات تقدم نموذجاً رائداً وملهماً في تمكين المرأة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:43 مساءً
ساكسو بنك يكشف عن زيادة بواقع 200% في نسبة المستثمرين النساء بدولة الإمارات العربية المتحدة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:43 مساءً
بروتوكولات وقائية بمدارس تعليم جازان لعودة حضورية آمنة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:36 مساءً
"شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية"
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:36 مساءً
«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:30 مساءً
الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
سميرة عبد العزيز تتحدث في ذكري رحيل محفوظ عبد الرحمن عشت معاه 35 سنة عسل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 19 أغسطس 2021 04:08 مساءً
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