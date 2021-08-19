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ضبط 32 كيلو بانجو بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية

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ضبط 32 كيلو بانجو بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية ضبط 32 كيلو بانجو بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية

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ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، كمية كبيرة من مخدر البانجو بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مسكن أحدهم وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 32٫500 كيلو جرام من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهم.

المصرى اليوم

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