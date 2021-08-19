أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد -
أوقاف السويس: تقيم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة -
أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب -
إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء» -
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية "العسومي": الإمارات تقدم نموذجاً رائداً وملهماً في تمكين المرأة -
ساكسو بنك يكشف عن زيادة بواقع 200% في نسبة المستثمرين النساء بدولة الإمارات العربية المتحدة -
بروتوكولات وقائية بمدارس تعليم جازان لعودة حضورية آمنة -
"شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية" -
«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية -
الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل صحة الشرقية يفتتح مكتب الأغذية بكفر صقر بعد تطويره (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة الصحية بكفر صقر، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءة البنية التحتية به، رافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك يأتي ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، لتطوير منافذ تقديم الخدمة، وتكليف مدير الإدارة الصحية بكفر صقر بتطوير المكتب نظراً لما شاهده وكيل الوزارة من سوء البنية التحتية به، موجهاً بسرعة رفع كفاءته، وتوفير مكان لائق للعاملين بالمكتب، والمترددين عليه من المواطنين تيسيراً على متلقي ومقدمي الخدمة، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تمت في خلال ١٥ يومًا فقط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد

أوقاف السويس: تقيم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة

أوقاف السويس: تقيم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة

أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب

أحمد ناجي: لا أفكر في الرحيل عن سموحة..وكنت أرغب في إعتزال التدريب

إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء»

إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد «الثلاثاء»