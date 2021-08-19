وكيل صحة الشرقية يفتتح مكتب الأغذية بكفر صقر بعد تطويره (صور)

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افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة الصحية بكفر صقر، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءة البنية التحتية به، رافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك يأتي ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، لتطوير منافذ تقديم الخدمة، وتكليف مدير الإدارة الصحية بكفر صقر بتطوير المكتب نظراً لما شاهده وكيل الوزارة من سوء البنية التحتية به، موجهاً بسرعة رفع كفاءته، وتوفير مكان لائق للعاملين بالمكتب، والمترددين عليه من المواطنين تيسيراً على متلقي ومقدمي الخدمة، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تمت في خلال ١٥ يومًا فقط.