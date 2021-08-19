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تأجيل طلب الفنان أحمد عز نقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى لـ26 أغسطس

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تأجيل طلب الفنان أحمد عز نقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى لـ26 أغسطس تأجيل طلب الفنان أحمد عز نقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى لـ26 أغسطس

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أجلت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، الخميس، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية إلى مدرسة «فيوتشر» المستقبل بعد رفض المحكمة أمس نقل الصغيرين إلى مدرسة أخرى، وحددت «الأمور الوقتية»، جلسة 26 أغسطس.

كانت محكمة الأمور الوقتية سبق أن رفضت طلبين من أحمد عز بنقل نجليه إلى مدرسة أخرى، واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة معتز الدكر، محامي «زينة» والذى طالب برفض الطلب المقدم من «عز» تأسيسًا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم، وأن المادة أشارت إلى أنه لا مساس بمصلحة الصغيرين وأن التحويل يكون من جانب الأم لأنها هي المسؤولة عن الولاية التعليمية.

وقال «الدكر» إن الصغيرين في الصف الثالث الابتدائى، وأنهما التحقا بالمدرسة منذ 5 سنوات، فكيف يتم نقلهما بعد هذه الفترة، إضافة إلى أنه ميسور الحال.

المصرى اليوم

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