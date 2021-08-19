رئيس جامعة الأقصر يتابع سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

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تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الخميس، سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، في إطار متابعته اليومية المتواصلة لسير الاختبارات بالكليات التي انطلقت يوم 7 أغسطس الجاري، وتنتهي يوم 20 من الشهر نفسه.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أداء الاختبارات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وتوفير مسافات متباعدة بين كل طالب داخل اللجنة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الكلية والتي تمثلت في تهيئة الجو الملائم وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات.

وأكد الدكتور محمد محجوب أن الجامعة قدمت كافة التسهيلات للطلاب في دفع مصروفات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني التي وفرتها الجامعة بمقار الكليات المعنية بالاختبارات، وإعداد فيديو توضيحي عن كيفية أداء الاختبارات والأوراق والمواعيد، وتحديد أرقام للرد على استفسارات الطلاب.