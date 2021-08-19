بدء حجز المرحلة الثالثة لـ«دراجتك صحتك» غدًا.. تعرف على الشروط والأسعار

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تستعد وزارة الشباب والرياضة، اعتبارًا من الخامسة من مساء غدا الجمعة، الموافق 20 أغسطس لبدر حجز دراجات المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك»؛ بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية،.

وتتيحخ وزارة الشباب والرياضة، ٤ أنواع من الدراجات بسعر يقل الاسعار المطروحة في السوق المصرية بنسبة لا تقل عن ٣٠ %، بحسب بيان الوزارة.، وفي التالي كل ما تريد معرفته عن مبادرة«دراجتتك صحتك».

بدء حجز المرحلة الثالثة لـ «دراجتك صحتك»غدًا .. كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية

_تطرح وزارة الشباب والرياضة الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك» باجمالي عدد ٣٢٠٠ دراجة. تضمن «٢٠٠٠ دراجة جبلي، ٦٠٠ دراجة هجين، ٤٠٠ دراجة للفتيات، ٢٠٠ دراجة كهربائية.

يتم إتاحة الدراجات على «بوابة مصر للشباب والرياضة» باسبقية الدفع من خلال شركة فورى، مع إمكانية شحن الدراجات لجميع أنحاء الجمهورية، ويستوجب حجزها التسجيل على الرابط التالي www.emys.gov.eg/bike

يبدأ الحجز بداية من الساعة الخامسة من مساء غدا الجمعة

٢٠/ ٨ / ٢٠٢١م، وحتى نفاذها

يتم تسليم الدراجات بمحافظات الجمهورية من خلال مديريات الشباب والرياضة، كما يتم تسليمها للحاجزين من محافظتى القاهرة والجيزة بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

أسعار الدراجات كالتالي تراوح أسعار الدراجات بين 1909 وحتى 12000 جنيها، كالتالي:

الدراجة الجبلي: ١٩٠٩ ج

الدراجة الهجين: ٢٣٣١ج

دراجة الفتيات: ١٩٧٨ج

الدراجة الكهربائية: ١٢٠٠٠ج

يضاف مبلغ ٨٩ج في حالة رغبة العميل في شحن الدراجات «الجبلي، الهجين، الفتيات» بجميع محافظات الجمهورية، ومبلغ ٢٥٠ج في حالة رغبة العميل في شحن الدراجة الكهربائية. كذلك أضيفت الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة وذلك نظرا لأقبال الفتيات والسيدات لأقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.

بدء حجز المرحلة الثالثة لـ «دراجتك صحتك»غدًا .. كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية

بدء حجز المرحلة الثالثة لـ «دراجتك صحتك»غدًا .. كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية

كما تم إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى ٥٠ كم وبسرعة تصل إلى ٣٠كم في الساعة من خلال الاعتماد على البطارية والمحرك، «ويقدم بنك مصر تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية على ١٢ شهر بدون فوائد».

وترحب وزارة الشباب والرياضة بكافة الطلبات من الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات والاعتماد على الدراجة كوسيلة آمنة للانتقال فضلا عن فوائدها البدنية والصحية.