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«جامعة الأقصر» تنهي استعدادتها لبدء التنسيق الالكتروني بمعامل الكليات

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«جامعة الأقصر» تنهي استعدادتها لبدء التنسيق الالكتروني بمعامل الكليات «جامعة الأقصر» تنهي استعدادتها لبدء التنسيق الالكتروني بمعامل الكليات

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عقد الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسؤولي شؤون الطلاب وأمناء المعامل بالكليات، ومدير مركز المعلومات بالجامعة، للوقوف على اخر استعدادات تجهيز معامل التنسيق الالكتروني بالكليات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الالى بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تسجيل رغبات المرحلة الاولى يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 21 أغسطس ولمدة 5 أيام تنتهى مساء الاربعاء 25 أغسطس بحد أدنى 5ر362 درجة بنسبة 88.41% للعلوم و328 درجة بنسبة 80% للرياضيات و369.5 بنسبة 65.73 للادبى، موضحا أنه تم تجهيز ثلاثة معامل بطاقة 150 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق والفنون الجميلة.

وأشار الدكتور محمد محجوب، إلى أنه تيسيرًا على الطلاب يتواجد بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة المختصين من المعلومات وشئون التعليم والطلاب، لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بشكل صحيح، مؤكدا على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتعقيم مقار التنسيق وتهيئة الجو الملائم للطلاب خلال إجراءات التنسيق.

المصرى اليوم

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