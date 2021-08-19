أخبار عاجلة

بروتوكولات وقائية بمدارس تعليم جازان لعودة حضورية آمنة -
"شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية" -
«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية -
الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة -
ميدانيًّا وافتراضيًّا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع انطلاق العام الدراسي في المحافظة -
أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو -
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً -
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يستقر على عودة أوناجم ومصطفى فتحي.. وكارتيرون يحسم موقف «بامبو»

Print
الزمالك يستقر على عودة أوناجم ومصطفى فتحي.. وكارتيرون يحسم موقف «بامبو» يستقر على عودة أوناجم ومصطفى فتحي.. وكارتيرون يحسم موقف «بامبو»

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى إبلاغ جميع لاعبي الفريق الذين تمت إعارتهم في الموسم الحالي للعودة مرة أخرى لصفوف نادى الزمالك، عقب نهاية الموسم الجاري، والذي ينتهي في الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لحسم مصيرهم سواء بالبقاء مع الزمالك أو إعادة التسويق وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

ووفقاً للأنباء الواردة من داخل نادى الزمالك فإن النية تتجه إلى عودة كل من مصطفى فتحي الكعر لصفوف سموحة، وكذلك محمد أوناجم الذي تمت إعارته هو الآخر إلى الوداد المغربي، بينما سيتم إعادة تقييم كل من عمر السعيد وكريم بامبو، ويظل موقف محمد صبحي حارس المرمى المعار إلى الاتحاد السكندري غير واضح في ظل رغبة الحارس في المشاركة بالمباريات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيان ناري من الزمالك حول أزمة مباراة التتويج بدرع الدورى

بيان ناري من الزمالك حول أزمة مباراة التتويج بدرع الدورى

بسبب نجم الزمالك.. نقابة الإعلامين تحيل حلقة «مي حلمي» لهيئة الرصد

بسبب نجم الزمالك.. نقابة الإعلامين تحيل حلقة «مي حلمي» لهيئة الرصد

من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك

من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك