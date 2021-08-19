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قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك إبلاغ جميع لاعبي الفريق الذين تمت إعارتهم في الموسم الحالي للعودة مرة أخرى لصفوف نادى الزمالك، عقب نهاية الموسم الجاري، والذي ينتهي في الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لحسم مصيرهم سواء بالبقاء مع الزمالك أو إعادة التسويق وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

ووفقاً للأنباء الواردة من داخل نادى الزمالك فإن النية تتجه إلى عودة كل من مصطفى فتحي الكعر لصفوف سموحة، وكذلك محمد أوناجم الذي تمت إعارته هو الآخر إلى الوداد المغربي، بينما سيتم إعادة تقييم كل من عمر السعيد وكريم بامبو، ويظل موقف محمد صبحي حارس المرمى المعار إلى الاتحاد السكندري غير واضح في ظل رغبة الحارس في المشاركة بالمباريات.