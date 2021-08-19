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الفحص الطبي يحدد موقف محمد شريف من المشاركة أمام المصري

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الفحص الطبي يحدد موقف محمد شريف من المشاركة أمام المصري الفحص الطبي يحدد موقف محمد شريف من المشاركة أمام المصري

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ينتظر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء وهداف بطولة الدورى الممتاز برصيد 19 هدفا، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفريق غدا «الجمعة» أمام المصري ضمن مباريات الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز، حيث يعانى اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي غاب على إثرها عن مباراتى الفريق أمام إنبي وطلائع الجيش على الترتيب.

وشارك محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب كبير من التدريبات البدنية والجماعية للفريق، التي أقيمت عصر أمس «الأربعاء» على ملعب التتش بالجزيرة، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن شريف يشارك في مران الأهلي أمس من خلال برنامج محدد في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية بشكل كامل.

المصرى اليوم

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