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«اتحاد نساء » يشيد بتعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش

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«اتحاد نساء مصر» يشيد بتعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش «اتحاد نساء » يشيد بتعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش

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أشادت الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء بتعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ ،والذى ينص على تغليظ العقوبات لتكون عقوبات رادعة لمرتكبى مثل هذه الحرائم ولكل من تسول له نفسه بذلك، مؤكدة أن هذا يعد بمثابة رسائل واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة لاستمرار دعم المرأة المصرية واستكمال مسيرة تقدمها.

وأكدت بدران على أهمية أن تكون هناك إجراءات تنفيذية صارمة و،كذلك دراسات تشخيصية تحد من وقوع مثل هذه الجرائم والحوادث التي تهدد أمن وسلام المجتمع .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق على تعديلات قانون مواجهة التحرش الجنسي، حيث نص على إقرار عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية في حالات زوج الأب ،كما نص على تغليظ العقوبة لتصل الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، كانت العقوبة تقتصر على عقوبة 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه، وتصل عقوبة التحرش إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية.

يضم الاتحاد النوعى لنساء مصر أكثر من 150 جمعية أهلية في جميع محافظات مصر، ويسعى الاتحاد إلى ترابط الجهود المهتمة بدعم قضايا المرأة للمساهمة في خلق مجتمع واعى يؤمن بالمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإحترام حقوق المرأة والأسرة.

المصرى اليوم

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