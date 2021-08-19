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وزيرة الخارجية الليبية تعلن افتتاح سفارة موسكو.. وتشيد بالدعم الروسي لخروج المرتزقة

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وزيرة الخارجية الليبية تعلن افتتاح سفارة موسكو.. وتشيد بالدعم الروسي لخروج المرتزقة وزيرة الخارجية الليبية تعلن افتتاح سفارة موسكو.. وتشيد بالدعم الروسي لخروج المرتزقة

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أشادت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بالدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس في العاصمة موسكو.

وأضافت المنقوش :نقدر الجهود الروسية الممثلة في شخص الرئيس فلاديمير بوتين في دعم حكومة الوحدة الوطنية وتشجيع الليبيين في الجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار، مشيرة إلى أن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه بطريقة واقعية، كما أن الانسحاب يجب أن يكون مقنن ومدروس وعلى مراحل.

وذكرت أن هناك توافقا على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين.

وأكدت أن بلادها نحن بصدد افتتاح سفارة في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يفضي بصبغة إيجابية وتعاونية بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية«.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ‘إن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية.

واشار إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في العمل لتنسيق معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

المصرى اليوم

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